Петропавловск-Камчатский, , 08:02 — REGNUM Мощный циклон движется на Камчатку с Японского моря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатском Гидрометцентре.

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11 марта с утра циклон начнёт оказывать влияние на погоду на юго-западном побережье полуострова. Днём 11 марта на Камчатке ожидается сильный снег, юго-восточный ветер до 30 м/сек.

На юге края пик непогоды придётся на ночь 12 марта. Ожидается очень сильный мокрый снег, скорость ветра будет достигать 30 м/сек. На севере региона погода также испортится — снегопад и сильный ветер продлятся до конца суток 12 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, встретить сильнейший циклон готовится Владивосток. Прогнозируется сильный мокрый снег или дождь и ветер до 20 м/сек.