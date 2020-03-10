Токио, , 07:52 — REGNUM Правительство Японии одобрило законопроект о введении чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса. Об этом информирует информационное агентство Kyodo.

Сообщается, что глава кабинета министров Японии Синдзо Абэ сможет объявить в стране режим ЧС в случае, если возникнет такая необходимость.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за угрозы коронавируса в стране отменены все массовые мероприятия, а у школьников продлены каникулы. Обсуждается вероятность отмены летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

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