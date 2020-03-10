Соль-Илецк, Оренбургская область, , 07:47 — REGNUM В Соль-Илецке Оренбургской области в состоянии комы госпитализирована 15-летняя школьница, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, девочка-подросток получила травму во время игры в компании ребят. По данному факту проводится проверка.

Предварительно установлено, что девочка ударилась головой об дверь при резком открытии во время игры.

Ребенка доставили в больницу, в отделении реанимации школьница пришла в сознание.