Барнаул, , 07:30 — REGNUM Буран и плохая видимость стали причиной закрытия 12 участков трасс в Алтайском крае. Как сообщает сегодня, 10 марта, региональный минтранс, движение для всех видов транспорта закрыто по многим направлениям, в частности, нельзя проехать в сторону Республики Алтай, Змеиногорска, Алейска, Славгорода, Бурлы, Целинного и других населённых пунктов.

Помимо этого, ограничение движения для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта действует на автомобильной дороге Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа (от с. Усятское Бийского района до с. Верх-Кажа Красногорского района). На дорогах региона задействовано более 500 единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее озвученный прогноз синоптиков о непогоде на Алтае оправдался. В связи с усилением ветра, порывы которого достигают 22 метров в секунду, мокрым снегом, гололедными явлениями и продолжительными метелями в регионе введено ограничение движения на дорогах регионального значения.

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