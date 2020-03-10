Тюмень, , 07:17 — REGNUM В Тюмени сотрудница УМВД устроила скандал, пытаясь провезти ребёнка в такси без детского кресла. Об этом сообщает портал 72.ru.

Запись инцидента, который произошёл 29 февраля, появилась в социальных сетях. Клиентка вызвала такси, не предупредив о том, что поедет с шестилетним ребёнком. Таксистка отказалась везти юного пассажира без детского кресла. Клиентка заявила, что работает в полиции и её супруг трудится в ГИБДД. Если водителя остановят сотрудники ДПС, то якобы «ничего не будет», заявила пассажирка, сев с ребёнком в такси.

Выяснилось, что клиентка не обманула таксистку. Она действительно является сотрудником отдела дознания Нижней Тавды. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области заявили изданию о возбуждении служебной проверки.