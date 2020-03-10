Магадан, Магаданская область, 10 марта 2020, 07:38 — REGNUM С 6 по 9 марта в столице Магаданской области произошло десять ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД региона.
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В трёх авариях из десяти пострадало два человека, один из них — пешеход, который переходил дорогу в неустановленном месте.
Участников ДТП доставили в городские больницы.
Как сообщало ИА REGNUM, за праздничные дни в Якутии задержали 42 пьяных водителя.