Магадан, Магаданская область, , 07:38 — REGNUM С 6 по 9 марта в столице Магаданской области произошло десять ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД региона.

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В трёх авариях из десяти пострадало два человека, один из них — пешеход, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Участников ДТП доставили в городские больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, за праздничные дни в Якутии задержали 42 пьяных водителя.