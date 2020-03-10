Якутск, , 07:05 — REGNUM В Якутии за минувшие праздничные дни с 7 по 9 марта задержали более сорока водителей автомобилей в состоянии алкогольного опьянения.

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«Сотрудниками ГИБДД Якутии отстранены от управления транспортными средствами 42 нетрезвых водителя, в том числе два водителя, севших пьяными за руль повторно», — пишет ЯСИА.

По вине нетрезвых водителей произошло два ДТП, есть пострадавшие. Ответственность водителя за ДТП в состоянии алкогольного опьянения приравнена к умышленному убийству.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области 9 марта при наезде водителя на семью из пяти человек погиб ребёнок и взрослый, трое получили травмы.