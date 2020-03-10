Абакан, , 06:42 — REGNUM В Хакасии зарегистрирован первый пал растительности, сообщили ИА REGNUM 10 марта в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона.

Вечером 9 марта произошёл ландшафтный пожар в Орджоникидзевском районе в 7 км от деревни Кобяково. Причина — неосторожность в обращении с огнём.

Протяжённость пала составляла один километр по фронту. На его тушение, осложнявшееся сильным ветром, потребовался почти час.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Хакасии ожидается очень сильный ветер.

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