Вашингтон, , 06:31 — REGNUM До 11 марта будет находиться дома член Конгресса США Марк Медоуз из-за контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом сообщается в распространенном письменном заявлении официального представителя конгрессмена Бена Уильямсона.

«Он не испытывает никаких симптомов, согласно стандартным мерам предосторожности врачей, он будет оставаться дома до среды», — сказал представитель.

Сообщается, что обследование законодателя на предмет наличия в организме коронавируса дало отрицательный результат.

Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о назначении Марка Медоуза на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома.

Как сообщало 10 марта ИА REGNUM, президент США не стал сдавать тест на коронавирус, так как у него не было продолжительного тесного контакта ни с кем из заразившихся.

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