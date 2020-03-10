Екатеринбург, , 06:23 — REGNUM В Екатеринбурге на территории микрорайона Уктус активизировались автомобильные воры. Граждане бьют тревогу в соцсетях.

По данным Е1.ru, кражи совершаются в том числе из машин, которые находятся на территории закрытых дворов жилых домов. Не спасают даже видеокамеры. У машин выбивают стёкла и похищают вещи и документы. Одна из пострадавших пояснила журналистам, что они не направлены на стоянку, а полиция не уверена в успешности поисков налётчиков.

Официальных комментариев стражей порядка пока нет.