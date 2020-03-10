Петропавловск-Камчатский, , 06:00 — REGNUM В отношении 15-летней ученицы одной из школ Петропавловска-Камчатского возбуждено уголовное дело за ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Камчатскому краю.

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Как выяснили полицейские, из-за конфликтной ситуации родители школьницы перевели её в другое учебное заведение. Но девушка, судя по всему, решила отомстить обидчикам, позвонив и сообщив о готовящемся теракте. После осмотра школы специалисты не нашли в ней ничего опасного.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ложные сообщения о заложенных бомбах поступают в адрес дальневосточных ТРЦ, школ, детских садов, социальных учреждений, вокзалов, аэропортов два года подряд. В конце февраля 2020 года в Приморье осудили одного из хулиганов, который ранее сообщил о заложенном в кафе взрывном устройстве.