Магадан, Магаданская область, , 05:55 — REGNUM В Магаданской области подвели итоги совместной работы по профилактике и противодействию незаконному обороту наркотических средств в 2019 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На заседании координационного совета по обеспечению правопорядка под председательством губернатора Колымы Сергея Носова было отмечено, что в 2019 году специалисты провели более 500 профилактических антинаркотических мероприятий.

Было раскрыто три преступления, связанных с контрабандой из Китая, а также пять пересылок наркотиков из регионов России.

«Проводится мониторинг интернет-сайтов, на которых предлагают приобрести наркотики и их заменители. Выявляются каналы незаконного поступления наркотиков на Колыму. Выявлено 46 подобных сайтов и страниц», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске полиция задержала двоих мужчин, которые подозреваются в распространении наркотиков. При обыске было изъято более 1,2 кг героина. Наркотик они реализовывали через тайники-закладки.