Екатеринбург, , 05:47 — REGNUM В Екатеринбурге женщина получила травмы после падения с крыши глыбы льда. Об этом пишут местные СМИ.

Инцидент произошёл в микрорайоне Уралмаш 9 марта. Как пишет Е1.ru, женщина шла со своим сыном, а рядом её сестра со своей дочерью. Кусок льда рухнул пострадавшей на голову. Также незначительные травмы получили её сын и племянница.

По некоторым данным, травмы не опасны для потерпевших. Отметим, глыбы льда и кучи снега падают на людей в разных районах города практически каждую зиму-весну. Одним из резонансных стал случай, когда снег упал на пенсионерку со здания мэрии Екатеринбурга.