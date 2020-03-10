Петропавловск-Камчатский, , 05:20 — REGNUM Жителю Камчатки с тяжелым онкологическим диагнозом не оформляют инвалидность, положенную по закону, а покупать дорогие препараты и аппаратуру его семья, в которой растут трое маленьких детей. Вынуждена за свои деньги.

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Житель Мильково, которому год назад поставили онкологический диагноз, не может ни оформить инвалидность, ни получить положенные ему препараты и аппаратуру. Его супруга, обратившаяся в отчаянии в ИА Кам 24, рассказала, что месяцами вынуждена обивать пороги чиновничьих кабинетов, но результата пока нет.

В онкологическом диспансере Петропавловска-Камчатского, после операции, врачи объяснили мужчине: у него теперь пожизненная нетрудоспособность и пожизненное лечение. Но в Мильковский ЦРБ главврач, она же председатель ВКК, сказала, что инвалидность мужчина может оформить только после окончания лечения. Это повергло человека в шок: ведь лечение ему назначено пожизненно.

Жена онкобольного обратилась в минздрав края. Но и оттуда пришла отписка: «инвалидность после завершения лечения».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки неоднократно были замечены в грубом нарушении прав тяжело больных людей. Например, только после скандала в СМИ они согласились купить дорогостоящий препарат тяжело больной девочке, назначенный консилиумом ведущих московских врачей.