Пекин, , 05:15 — REGNUM В результате заражения коронавирусной инфекции в КНР погибло 3136 человек. Об этом информирует Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

На данный момент зафиксировано 80 700 подтверждённых случаев заражения. Жертвами вируса стали 3136 человек.

Сообщается, что 59 800 человек выздоровели от заболевания.

Как сообщало 9 марта ИА REGNUM, от коронавируса в КНР скончались 3119 человек.

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