Владивосток, , 04:43 — REGNUM Сотрудники уголовного розыска в аэропорту Владивостока задержали подозреваемого в ограблении ювелирного салона. При задержании мужчина оказал сопротивление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

Читайте также: Под Волгоградом сотрудники ЧОПа ограбили автолюбителей

Ранее в полицию поступило сообщение из посёлка Трудовое о том, что в ювелирный салон ворвался мужчина с предметом, похожим на пистолет, разбил три витрины и похитил драгоценности на сумму более 1,5 млн рублей.

В результате проведённой работы по розыску подозреваемого, сотрудники полиции задержали ранее не судимого 30-летнего приезжего из Бурятии, в отделе полиции он дал признательные показания и выдал часть похищенного.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники частного охранного предприятия ограбили автолюбителей под Волгоградом.