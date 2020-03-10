Пекин, , 04:28 — REGNUM В ходе поисковых работ на развалинах обрушившегося на востоке Китая отеля обнаружены тела новых погибших. Общее число жертв трагедии, по состоянию на утро вторника, 10 марта, достигло 18, сообщает Xinhua.

Всего из-под обломков здания были извлечены 59 человек, в том числе 18 погибших. Сообщается, что на момент обрушения в отеле находился 71 человек. Спасатели продолжают поиск 12 пропавших без вести человек.

Днем ранее сообщалось об 11 найденных жертвах.

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