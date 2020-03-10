Фучжоу, Китай, , 04:27 — REGNUM Число погибших в результате обрушения здания отеля в провинции Фуцзянь на востоке Китая выросло до 18 человек, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Уже пятьдесят девять человек было извлечено из-под завалов отеля Синьцзя в районе Личэн города Цюаньчжоу по данным на 6:50 по местному времени 10 марта. Среди них числится 18 погибших. На время обрушения здания под завалами находился 71 человек. Спасатели занимаются поиском еще 12 человек, которые числятся пропавшими без вести.

В ночь на понедельник 10-летний мальчик и его мать были извлечены живыми из-под завалов спустя 52 часа. Как сообщало ИА REGNUM, строительство рухнувшего здания площадью 7000 кв. метров началось в 2013 году, а в отель оно было переоборудовано в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв обрушения здания отеля в Китае выросло до 13 человек