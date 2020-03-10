Фучжоу, Китай, , 03:45 — REGNUM В общей сложности 52 человека были извлечены из-под завалов рухнувшего здания отеля в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Число жертв обрушения по данным на 20:00 по Пекину 9 марта выросло до 13 человек. На месте обрушения под завалами оказался 71 человек. Предварительное расследование показало, что здание отеля на момент аварии украшалось. Владельцем здания заинтересовались сотрудники полиции.

Площадь здания занимает 7000 кв. метров по полу, его строительство началось в 2013 году, а в 2018 году оно было переоборудовано в гостиницу с 66 номерами.

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