Лхаса, Китай, , 03:40 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в уезде Гайцзэ округа Нгари в китайском Тибете, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Землетрясение в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая произошло в 2:12 по Пекину, сообщили в Национальном сейсмологическом центре Китая (CENC). Эпицентр толчков залегал на глубине 10 км по координатам 32,84 градуса северной широты и 85,52 градуса восточной долготы.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,9 произошло 9 марта у берегов штата Калифорния в США.

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