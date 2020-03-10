Владивосток, , 03:37 — REGNUM Приморские предприниматели возмущены бездействием властей в отношении множества нелегальных точек, торговавших цветами накануне и в день 8 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморье Марина Шемилина на своей странице в Facebook возмущена отсутствием какой бы то ни было работы со стороны правоохранителей.

«С 6 по 8 марта микроавтобусы с тюльпанами стояли даже на проезжей части, а сотрудники ГИБДД бездействовали. Когда им надо, они проводят сплошные рейды и привлекают к ответственности предпринимателей. ГИБДД эвакуирует машины, припаркованные под знаками даже в районе больниц, но 6—8 марта, микроавтобусы стояли прямо на проезжей части. Так почему не делают это с нелегалами», — написала Марина Шемилина.

Предприниматель Евгения Рогальская, торгующая цветами, также выразила своё мнение на страницах соцсетей.

«Нас уверили, что проведутся рейды и работа, но нет! Выходной же… праздник опять же… Законное предпринимательство? Не, не слышали… Дозвониться на любую из линий дежурной части было невозможно! И я не жалуюсь на плохую выручку, я и моя команда сделали рекорд в этом году! Тетя Роза просто сделала себе имя и её не особо беспокоят конкуренты стоящие в дверях ТЦ, но я за правовое пространство, честное! Я плачу налоги и хочу, чтобы органы, их отрабатывали», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, два года назад работа по выявлению нелегальных торговцев цветами, которые активизируются перед Международным женским днём, была поставлена в Приморье на широкую ногу.