Владивосток, , 03:26 — REGNUM Из Северной Кореи во Владивосток прибыл самолёт компании Air Koryo, который привёз несколько дипломатических миссий, а также 13 россиян, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Через Владивосток из Северной Кореи убыли дипломатические миссии Германии, Франции и Швейцарии, из-за угрозы коронавируса временно приостановивших работу, а также польские, румынские, монгольские, египетские дипломаты и их семьи, решившие переждать карантин у себя на родине.

«9 марта из Пхеньяна во Владивосток впервые после 31 января вылетел самолёт авиакомпании Air Koryo, в числе пассажиров 80 иностранцев, в том числе 13 россиян — сотрудников посольства и членов их семей, у которых закончился срок командировки», — сообщили в посольстве России в КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рейс из КНДР был отменён и дипломатам пришлось переждать несколько дней, пока перелёт не был окончательно согласован властями.