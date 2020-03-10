Рабат, , 01:24 — REGNUM Полторы тонны марихуаны обнаружили сотрудники службы безопасности Марокко в порту города Танжер, сообщает Xinhua со ссылкой на заявление полиции.

Наркотик находился на борту рыбацкой лодки в морском порту. На крупную партию марихуаны оперативники вышли по результатам проведенного после обнаружения в том же городе 135 кг наркотика.

Полиция продолжает работу по данному инциденту, намереваясь выявить всех участников группировки по контрабанде наркотиков, включая международный уровень.

Напомним, по данным ООН, Марокко остается одним из крупнейших в мире экспортеров наркотиков.