Йошкар-Ола, , 22:48 — REGNUM По итогам проверки прокуратуры по факту нецелевых трат ГАУК «Марий Эл Телерадио» возбуждено уголовное дело по части ч. 1 ст. 285.1 УК РФ («Нецелевое расходование бюджетных средств»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

В ходе проверки было установлено, что согласно утверждённому министерством культуры Марий Эл заданию на 2019 год, «МЭТР» должен был оплачивать поиск тем, подготовку сценариев сюжетов и телепрограмм, сьемку, монтаж и размещение в эфире; освещение социально-значимых тем, ведение сайта учреждением за сч1т бюджетных субсидий на оказание государственных услуг. Однако в 2019 году учреждение израсходовало субсидии на оплату обязательств по 27 договорам со сторонними организациями. Общая сумма средств, потраченных вне целевого назначения, составила 1,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере»). В ходе проверки прокуратуры было установлено, что «Марий Эл Телерадио» взяла на себя обязательства снять художественный фильм к 100-летию республики. Для его съемок были привлечены контрагенты, которым выплатили вознаграждение. При этом выяснилось, что ряд договоров с контрагентами «носили фиктивный характер», ряд работ приняли без фактического выполнения. Это привело к необоснованному использованию более 1 млн рублей.

14 февраля была задержана бывший директор «МЭТР» Светлана Талова. Позднее стало известно, что она обвиняется по указанной статье. Решением Йошкар-Олинского городского суда она отправлена под домашний арест до 12 апреля.

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