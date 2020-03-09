Йошкар-Ола, , 22:36 — REGNUM В отношении 37-летнего начальника отдела ГИБДД МВД Марий Эл по Звениговскому району по подозрению в преступлении по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Уточняется, что такая мера пресечения избрана по ходатайству следователя.

ИА REGNUM напоминает, авария произошла 3 февраля у села Красный Яр с участием автомобиля ВАЗ-2109. По версии следствия, управляя служебным автомобилем, сотрудник ГИБДД не учел дорожные и метеорологические условия при обгоне трактора, потерял управление и совершил наезд на дорожного рабочего, который расчищал снег на остановке общественного транспорта. Рабочий скончался на месте аварии.

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