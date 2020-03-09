Тамбов, , 22:25 — REGNUM В Тамбовской области следственные органы задержали подозреваемого по делу об убийстве, возбуждённом после исчезновения 13-летней девочки в селе Бокино Тамбовского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тамбовской области 9 марта.

По версии следствия, 7 марта на одной из улиц села Бокино Тамбовского района 35-летний житель Котовска, управляя легковым автомобилем, сбил девочку-подростка, которая возвращалась с дискотеки. Когда мужчина понял, что девочка погибла, он отвёз её тело к водоёму и сбросил в воду.

Тело погибшего ребёнка до сих пор не найдено. В поисках задействованы спасатели, полицейские, около 600 человек волонтеров — добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местных жителей. 10 марта запланировано привлечение к поискам водолазов.