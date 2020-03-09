Анкара, , 21:41 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 18 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 9 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла недалеко от турецко-сирийской границы, курдские повстанцы пытались покинуть территорию Турции, военные им помешали.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается убийство противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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