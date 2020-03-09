Санкт-Петербург, , 21:00 — REGNUM Водородная станция на территории ПАО «Светлана» горела в понедельник вечером в Выборгском районе Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ЧП произошло 9 марта в 19:39 мск у дома 27 по проспекту Энгельса. На арендуемой ООО «Энергетик» территории загорелось шесть емкостей (по 10 кубометров каждая) водородной станции.

«Происходило факельное горение, представители объекта на месте, емкости пусты, выгорают остатки водорода», — отметили в ГУ МЧС.

Из-за угрозы огня была проведена эвакуация 30 человек из находящегося рядом административно-производственного здания. Сведения о пострадавших не поступали.