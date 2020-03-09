Ижевск, , 20:58 — REGNUM В отношении жителя Удмуртии Якшур-Бодьинский районный суд вынес постановление об освобождении от наказания и применении принудительной меры медицинского характера. Мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений»), сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в конце декабря 2018 года 68-летний мужчина позвонил по единому номеру «112» и сообщил о готовящемся взрыве двух машин у «Ижмаша». Сотрудники полиции, выехав на место, обследовали территорию проходной «Концерна Калашников» и не обнаружили взрывных устройств.

По итогам экспертизы у мужчины было выявлено психическое расстройство. Принудительное лечение мужчина будет проходить в психиатрическом стационаре общего типа.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года на принудительное лечение был отправлен Александр Копытов, который устроил взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме в Ижевске. Следствие установило, что мужчина на почве хронического расстройства психики отсоединил шланг газовой плиты, а затем закрыл окна и двери в квартире. Вскоре после этого произошел хлопок газа. В результате взрыва были уничтожены восемь квартир. Погибли семь человек.

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