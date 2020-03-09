Багдад, , 21:01 — REGNUM В Ираке в ходе спецоперации против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли двое американских военнослужащих. Об этом 9 марта говорится в заявлении штаба, осуществляющего операцию «Непоколебимая решимость».

В заявлении штаба отмечается, что военные США сопровождали вооруженные силы Ирака во время спецоперации против террористов в «горном районе на севере Центрального Ирака».

Напомним, спецоперация «Непоколебимая решимость» была начата в 2014 году международной коалицией во главе США. Всего в указанный альянс входит свыше 60 стран мира.