Прага, , 20:56 — REGNUM В Чехии злоумышленники в ночь на понедельник, 9 марта, разрисовали красными и черными красками одно из главных мест столицы страны — средневековый Карлов мост в Праге. Об этом 9 марта сообщила пресс-секретарь чешской полиции Виолета Сиржиштева.

«Мы получили информацию из публичного пространства о том, что разрисован Карлов мост. Мы начали следствие о совершении преступления, связанного с нанесением ущерба чужому имуществу, в отношении неизвестных лиц, полиция занимается выяснением всех обстоятельств», — цитирует издание Hospodářské noviny пресс-секретаря полиции.

На данный момент, эксперты Института национального наследия взяли пробы для проведения теста на определение наиболее подходящего метода очистки, после чего профессиональная организация порекомендует наиболее подходящую технологическую процедуру очистки и реставратора.

Напомним, 9 марта в социальных сетях появились фотографии, на которых видна нанесенная на опоры моста (в аркаде возле Чертовки) надпись: «Krakow + Moscow = Prague 8.3.2020» (Краков + Москва = Прага. 8 марта 2020).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Брно на юго-востоке Чехии неизвестными было осквернено здание мечети. На стену здания злоумышленники нанесли надпись с угрозой убийства за распространение ислама в Чешской Республике.

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