Ижевск, , 20:33 — REGNUM После пожара в Воткинском районе, в котором погибли двое взрослых и ребёнок, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.

По версии следствия, пожар произошёл в ночь на 9 марта в одном из деревянных домов садового массива.

«В качестве одной из версии пожара рассматривается неисправность электрооборудования (короткое замыкание), но вместе с тем будут проверены и другие версии», — отметили в управлении.

В настоящее время назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным регионального управления МЧС, пожар произошел в СНТ «Позимьское». Поврежден садовый дом на площади 28 кв метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 марта произошел пожар в многократном доме на территории посёлка Игра. В результате сгорело шесть квартир, две повреждены частично. В пожаре погибли семейная пара и семилетний ребёнок, ещё девять человек госпитализированы.

По данному факту также было возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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