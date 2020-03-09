Ижевск, , 20:20 — REGNUM Группа в составе восьмерых школьников и двух сопровождающих заблудилась во время лыжного перехода от села Первомайское до деревни Камское в Удмуртии. Сообщение о сбившихся с маршрута лыжников поступило вечером 7 марта, сообщает поисково-спасательная служба республики.

В аварийно-спасательных работах приняли участие 15 человек, которые разделились на три группы. Также в поиске участвовала группа ижевских спасателей с тремя снегоходами типа «Буран».

Благодаря отправленным данным геолокации была ограничена зона поиска, территория которого была поделена на квадраты. Спасатели подавали световые и звуковые сигналы с соблюдением «минуты тишины» и ожиданием отклика. Мене чем через два часа школьники были найдены.

Путь спасения группы осложнялся необходимостью пересечения реки Лып, при помощи альпинистского снаряжения спасатели организовали веревочную переправу через реку. Перебравшихся через водоем детей ждали сотрудники скорой помощи для проверки состояния здоровья. В ночь на 8 марта все дети были доставлены по домам.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее на тонкий лёд на левом берегу Камы попала группа из восьмерых подростков. При помощи специальных средств спасатели стали двигаться в сторону левого берега через многочисленные полыньи. Детей сопроводили на правый берег Камы и передали сотрудникам полиции.