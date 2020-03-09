Анкара, 9 марта 2020, 20:23 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали 3,6 тыс. кг контрабандного табака. Об этом 9 марта сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, спецоперация прошла в провинции Нигде, расположенной в центре страны. Находка была обнаружена в остановленном грузовике.
Сотрудники правопорядка арестовали 45 человек, обвиняемых в незаконном ввозе в страну табака.
Напомним, ранее власти Турции ввели запрет на импорт некоторых табачных изделий, в частности для кальянов.