* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:19 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за террористический акт на инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом 9 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным источника, во время торжественной церемонии террористы выпустили несколько ракет, угодивших в президентский дворец.

Число пострадавших от атаки боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — неизвестно.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали активную террористическую деятельность в Ираке и в Сирии в 2014 году. Боевикам присягнули на верность радикальные элементы во многих странах мира, в том числе и в Афганистане.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.