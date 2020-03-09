Ирбит, Свердловская область, , 18:24 — REGNUM В свердловском Ирбите без вести пропал таксист Дмитрий Радионов 1974 года рождения. Вечером 7 марта он уехал на работу в машине ВАЗ-21 150 с госномером А 674 КЕ/196 и пока не вернулся, сообщил журналистам глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

О пропаже было заявлено в полицию 9 марта в 00:10 по местному времени. Обратилась гражданская супруга таксиста. Она пояснила, что на базе такси он так и не появился.

Женщина добавила, что перед этим никаких конфликтных ситуаций не было. После поступления заявления следственно-оперативная группа приступила к поискам.

«Ориентированы наряды полиции, автомобиль объявлен в розыск», — отметил Горелых.