Дамаск, , 17:49 — REGNUM Представители вооруженных сил Турции нейтрализовали группу членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Сирии. Об этом 9 марта сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на данные министерства национальной обороны Турции.

«Нейтрализованы 13 террористов PПК», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что курдские ополченцы из района Таль-Рыфат якобы готовили атаку против турецких военных в зоне операции «Щит Евфрата».

Напомним, Рабочая партия Курдистана, деятельность которой на территории Турции запрещена, считается в стране террористической организацией.

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