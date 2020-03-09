Тегеран, , 16:54 — REGNUM До 27 человек возросло количество погибших в результате отравления метиловым спиртом в Иране. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба Университета медицинских наук Ахваза.

Не менее 20 человек погибли в провинции в провинции Хузестан на юго-западе Ирана. Всего сообщается о 218 случаях алкогольного отравления за сутки. Представитель университета пояснил, что люди употребляли поддельный алкоголь, в состав которого входил метилен.

Кроме того, семь человек погибли, предприняв попытку вылечиться от коронавируса с помощью метилового спирта. Погибшие употребили метилен, предварительно найдя в интернете ложную информацию о его, якобы, целебных свойствах при коронавирусе.

Стоит отметить, что на настоящее время никаких лекарств и вакцин, исцеляющих от коронавируса не существует.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погибших в результате отравления метиловым спиртом в Иране.

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