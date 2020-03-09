Житомир, Украина, , 16:07 — REGNUM 9 марта на трассе Житомир-Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого трое человек погибли на месте, четвертый пострадавший — младенец, скончался в больнице. Об этом сообщает 9 марта пресс-служба полиции Житомирской области.

Лобовое столкновение автомобилей Daewoo Lanos и BMW 523 произошло примерно в 04:15 (05:15 мск) в районе поселка городского типа Любар. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW 523 не справившись с управлением выехал на полосу встречного движения.

В результате полученных травм двое водителей транспортных средств и пассажир (женщина) Daewoo Lanos погибли на месте. Также в реанимационном отделении больницы скончалась девочка в возрасте года и трех месяцев, которая в момент аварии находилась в автомобиле Daewoo Lanos.

В медицинское учреждении также поступил пассажир автомобиля BMW 523. Известно, что погибшая пассажир автомобиля Daewoo Lanos 1985 года рождения была гражданкой Украины, а девочка была гражданкой Италии и являлась дочерью погибшей.

По информации правоохранителей погибшая ехала с дочерью в столичный аэропорт, воспользовавшись услугами такси.

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Как сообщало ИА REGNUM, в столице Армении в результате ДТП погибли два человека.