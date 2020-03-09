Рига, , 15:55 — REGNUM Латвийский Центр по профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями (SPKC) сообщил о трёх новых случаях выявления коронавируса, всего в стране диагноз Covid-19 подтверждён у шести человек, пишет портал LSM.

Все заболевшие прилетели рейсом airBaltic BT-630 из Милана в Ригу. SPKC заявила, что начато эпидемиологическое расследование о контактах заболевших. Директор департамента профилактики и анализа Центра Юрий Перевозчиков сообщил, что у всех пациентов болезнь протекает в мягкой форме. За исключением одного случая, все заболевшие были из одной группы, которая каталась на горнолыжном курорте Червиния. Всего в Латвии в условиях карантина сейчас находятся 160 человек, произведено 244 анализа на подтверждение Covid-19.