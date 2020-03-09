Ереван, , 15:51 — REGNUM 8 марта в 00:51 (23:51 7 марта мск) в национальный центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ДТП, произошедшем в столице Армении. В результате столкновения нескольких автомобилей возник пожар и погибли два человека, сообщили 9 марта в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Армении.

На улице Себастия в Ереване столкнулись четыре автомобиля — Honda Accord, Toyota Camry, Nissan Murano и Mercedes-Benz, в результате чего произошло короткое замыкание в моторном отсеке автомобиля Toyota Camry с дальнейшим его возгоранием.

Водитель автомобиля Toyota Camry погиб на месте, а пассажир, который находился в салоне автомобиля в момент аварии, скончался в больнице. Водители остальных транспортных средств были госпитализированы в медицинский центр «Астхик» с повреждениями различной степени тяжести.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта в Ереване в результате ДТП погиб один из водителей столкнувшихся автомобилей.