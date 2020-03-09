Брюссель, , 15:41 — REGNUM Один из сотрудников штаб-квартиры военного блока НАТО в Брюсселе заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

Сообщается, что заболевший недавно побывал на севере Италии, где зафиксирован крупный очаг коронавирусной инфекции.

На данный момент заболевший лечится дома. Всего сослуживцы, с которыми заболевший контактировал, также помещены под домашний карантин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один по меньшей мере два сотрудника институтов Европейского союза в Брюсселе также заразились коронавирусом.