Москва, , 15:19 — REGNUM В Москве за минувшие сутки были выявлены еще три случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса COVID-2019.

Все трое граждан, у которых выявили коронавирус, недавно посещали Италию. Именно Италия стала крупнейшим очагом распространения коронавируса в Европе.

Все трое были госпитализированы и помещены в инфекционные боксы.

таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в России составило 20 человек.