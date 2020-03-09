Ташкент, , 14:32 — REGNUM Узбекистан временно приостановил проведение всех международных спортивных мероприятий на своей территории, сообщает Podrobno. uz со ссылкой на данные Министерства физкультуры и спорта республики.

«Основная цель этого решения — предотвращение проникновения в страну коронавируса. Участие членов национальных сборных Узбекистана в международных турнирах, а также зарубежные командировки теперь будут согласовываться с Министерством физкультуры и спорта», говорится в сообщении.

Республиканские соревнования (чемпионаты и кубки) по всем видам спорта будут проводиться по согласованию с Министерством здравоохранения, а областные спортивные соревнования — по согласованию с областными управлениями здравоохранения.