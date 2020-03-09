Донецк, , 13:46 — REGNUM В результате обстрела населенного пункта Зайцево был ранен житель ДНР, сообщили 9 марта в пресс-службе представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

Огонь по населенному пункту из стрелкового оружия был открыт украинскими боевиками в 11:40. Обстрел велся со стороны населенного пункта Жованка.

В результате обстрела в брюшную полость был ранен мужчина, которого доставили в больницу №2 города Горловка, где мужчине была оказана вся необходимая помощь.

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Отметим, в СЦКК также сообщили, что сегодня, 9 марта, после 3:00 были зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ населенных пунктов Старомихайловка, район поселка шахты «Тудовской» и Вольво-центра города Донецка и населенного пункта Зайцево.