Исламабад, , 13:23 — REGNUM Как минимум 25 человек погибли в результате падения пассажирского фургона в реку в Пакистане. Об этом 9 марта сообщило издание Dawn.

Согласно полученным данным, фургон с пассажирами ехал по горной дороге из города Равалпинди в город Скарду, расположенный высоко в горах. Водитель потерял управление и фургон упал с высоты более 20 метров в реку Инд.

В результате аварии погибли 25 человек, в том числе двое детей. Информация о пострадавших уточняется. Как сообщил представитель правительства провинции Гилгит-Балтистан, в которой произошла трагедия, Файзулла Фарак, к операции извлечения из реки пострадавших и погибших привлечены вертолёты армии Пакистана. Двое пострадавших в критическом состоянии доставлены в госпиталь.

Начато расследование инцидента, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении поезда с пассажирским автобусом в Пакистане, в результате которого погибли 30 человек.

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