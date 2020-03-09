Пекин, , 12:42 — REGNUM В Китайской Народной Республике считают, что коронавирусная инфекция, начавшаяся в Ухане, закончит свое распространение по миру к началу июня. Такое предположение сделал глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань пишет газета Шенмин шибао.

По словам Наньшаня, по прогнозу китайских специалистов, эпидемия коронавируса по всему миру продолжит распространятся по меньшей мере до начала июня 2020 года. При этом власти Китая уже готовятся переместить упор в борьбе с коронавирусом с экспорта заболевания из КНР, на импорт.

Напомним, что два других крупных очага распространения коронавируса — это Италия и Иран. Именно в Италии заразилось наибольшее число людей, которые потом разъехались по другим европейским странам.