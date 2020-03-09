Тегеран, , 13:06 — REGNUM Семь человек скончались, употребив метиловый спирт в качестве лекарства от коронавируса в Иране. Об этом 9 марта сообщает агентство ISNA.

Трагедия произошла в провинции Альборз. По данным местной прокуратуры, люди поверили информации из интернета, где утверждалось, что метанол может помочь противодействовать коронавирусу и употребили метиловый спирт в качестве лекарства.

К настоящему времени скончались семь человек, утверждается, что количество людей, распивших метанол, гораздо больше, но точное число не называется.

Согласно последней поступившей информации, в Иране насчитывается 6566 случаев заражения коронавирусом, из них 2134 человека выздоровели, 194 погибли.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении министра иностранных дел Ирана Мохаммад Джавада Зарифа, что для борьбы со смертельным вирусом необходимо глобальное и региональное сотрудничество.

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