Днепропетровск, Украина, , 12:31 — REGNUM В Днепропетровской области в селе Сурско-Литовское Днепровского района мужчина 1964 года рождения 8 марта «по неизвестным причинам» оказался в колодце на территории одного из частных домов. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области.

ЧП произошло на улице Кооперативной. Глубина колодца, в котором оказался потерпевший составила десять метров, а уровень воды в нем — полтора метра. После того, как спасатели достали мужчину из колодца, он был госпитализирован в лечебное учреждение.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Башкири спасли мужчину, который упал в колодец.