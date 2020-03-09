Пекин, , 11:06 — REGNUM До 11 человек возросло количество жертв при обрушении семиэтажного здания отеля на востоке Китая. Об этом 9 марта сообщает газета «Жэньминь жибао».

По состоянию на 14:00 (09:00 мск) 9 марта из-под завалов удалось вытащить 50 человек, из них 11 человек погибли, ещё 21 до сих пор находятся под завалами. Поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжаются.

Гостиница располагалась в здании 2013 года постройки в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу, в неё на момент обрушения находились 80 человек, посещённые сюда на карантин в связи с эпидемией коронавируса. Люди не были заражены инфекцией, но находились в контакте с заболевшими.

В поисково-спасательных работах на месте ЧП принимают участие более 1000 человек. Причины и обстоятельства обрушения устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взятии под контроль полиции владельца обрушившегося отеля. По предварительным данным, незадолго до обрушения в помещении магазина на первом этаже отеля производились ремонтные работы, которые могли стать причиной обрушения.

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